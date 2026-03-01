シンガポール航空子会社の格安航空会社（LCC）、「スクート」が2026年3月1日深夜（2日未明）にシンガポール―羽田便を開設する。スクートは12年に台北経由で日本路線に参入。日本の空港では成田、関西、札幌（台北経由）、沖縄に乗り入れている。これに3月から羽田が加わった。「日本はスクートにとって非常に重要なマーケット」羽田便の開設で、スクートが飛ばす日本便は週に45便になる。スクートが就航している国・地域としては