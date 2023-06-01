プレミアリーグ 25/26の第28節 リバプールとウェストハムの試合が、3月1日00:00にアンフィールドにて行われた。 リバプールはウーゴ・エキティケ（FW）、コーディ・ガクポ（FW）、ドミニク・ソボスライ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するウェストハムはバレンティン・カステジャーノス（FW）、クライセンチオ・サマービル（FW）、マテウス