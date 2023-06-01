プレミアリーグ 25/26の第28節 リバプールとウェストハムの試合が、3月1日00:00にアンフィールドにて行われた。

リバプールはウーゴ・エキティケ（FW）、コーディ・ガクポ（FW）、ドミニク・ソボスライ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するウェストハムはバレンティン・カステジャーノス（FW）、クライセンチオ・サマービル（FW）、マテウス・フェルナンデス（MF）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の5分に試合が動く。リバプールのライアン・フラフェンベルク（MF）のアシストからウーゴ・エキティケ（FW）がゴールを決めてリバプールが先制。

さらに24分リバプールが追加点。ドミニク・ソボスライ（MF）のアシストからフィルジル・ファンダイク（DF）がヘディングシュートで2-0。さらにリードを広げる。

さらに43分リバプールが追加点。ウーゴ・エキティケ（FW）のアシストからアレクシス・マクアリスター（MF）がゴールで3-0。3点差となる。

ここで前半が終了。3-0とリバプールがリードしてハーフタイムを迎えた。

後半開始早々の49分、ウェストハムのエルハッジ・ディウフ（DF）のアシストからトマーシュ・ソーチェク（MF）がゴールを決めて3-1と2点差に詰める。

しかし、70分リバプールが追加点。ウーゴ・エキティケ（FW）のアシストからコーディ・ガクポ（FW）がゴールで4-1。3点差となる。

だが、75分、ウェストハムのジャロッド・ボーウェン（FW）のアシストからバレンティン・カステジャーノス（FW）がヘディングシュートを決めて4-2と2点差に詰める。

76分、ウェストハムが選手交代を行う。スングトゥ・マガサ（DF）からアダマ・トラオレ（FW）に交代した。

76分、リバプールは同時に2人を交代。ウーゴ・エキティケ（FW）、ジョー・ゴメス（DF）に代わりリオ・ヌグモハ（FW）、イエレミ・フリムポング（DF）がピッチに入る。

82分リバプールが追加点。相手チーム選手のオウンゴールにより5-2。さらにリードを広げる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたがそのまま試合終了。リバプールが5-2で勝利した。

なお、リバプールは55分にコーディ・ガクポ（FW）、85分にドミニク・ソボスライ（MF）に、またウェストハムは45分にスングトゥ・マガサ（DF）、79分にクライセンチオ・サマービル（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-03-01 02:10:10 更新