【モデルプレス＝2026/02/28】B&ZAI（バンザイ）（橋本涼、矢花黎、今野大輝、菅田琳寧、本高克樹／※「高」は正式には「はしごだか」、鈴木悠仁、川崎星輝／※「崎」は正式には「たつさき」、稲葉通陽）が初の全国ホールツアーを開催。2月27日、東京・ガーデンシアターにて行われた昼公演後、囲み取材に応じた。【写真】B&ZAI、迫力溢れるステージング 盛況の様子◆B&ZAI「B&ZAI LIVE TOUR 2026-ROCK’N’DOL-」