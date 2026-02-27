2月26日放送のフジテレビ系『トークィーンズ』に、現在公開中の映画『教場 Requiem』で主演を務める木村拓哉が出演。仕事をする中で大切にしている考えを明かした。【関連】木村拓哉、失敗に対する“プロ”としての考え方「絶対自分だけじゃないからね」番組の事前インタビューの中で、“仕事をしていく中で大切にしている気持ち”を聞かれた木村は、「あんまり別に大したことではないですけど、“やるからには”っていう気持ち」