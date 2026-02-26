手元資金で住宅ローンの繰り上げ返済をするべきか、それとも投資にまわすべきか。低金利や新NISAの普及などを背景に、「投資のほうが得」という声も聞かれます。しかし、「絶対にこちらが得」という唯一の正解はありません。本稿では、繰り上げ返済と投資それぞれのメリットや向いている人を整理し、後悔しないための判断基準を解説します。「投資にまわした方が得」といわれるのはなぜ?「手元の余裕資金は投資にまわしたほうが得