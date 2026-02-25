サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、A3対応×マイクロカットで情報漏洩を防柄ぐ業務用シュレッダー「400-PSD077」を発売した。■A3を折らずに、そのまま細断本製品はA3対応のワイド設計。投入幅31cmで、A3用紙を折ることなくそのまま細断できる。図面や設計資料、販促ポスターなど、大判書類を扱うオフィスでもストレスなく処理が可能だ。書類を折る手間が省けることで業務効率が向上し、日々