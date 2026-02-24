OpenAIは2月23日(現地時間)、「Frontier Alliances」を発表した。先日、同社が発表したAIエージェント用プラットフォーム「Frontier」を活用するもので、Boston Consulting Group(BCG)、McKinsey & Company、Accenture、Capgeminiとパートナーシップを締結した。Frontierは企業全体にわたり実務を担い、AIを仕事の同僚のように活用する「AI coworkers」を構築・展開・管理するためのプラットフォーム。例えば、CRM(顧客関係管