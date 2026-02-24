image: generated at whisk 「部屋の写真を1枚撮る。それだけで、ぐるりと歩き回れる3D空間ができあがる」……そんなことが、もう現実に起きています。テキストから画像を生成できるAIが登場したとき、それはそれは驚きました。動画が生成できると聞いて、また驚きました。では、次に何が来るのか。それは「3D世界そのものを生成する」AIです。 すでにNVIDIA、AMD、Autodeskが賭けている