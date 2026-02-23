期間限定商品の「ロイヤルミルクティークランチ」／東京バーゲンマニア編集部撮影ハーゲンダッツ ジャパンは、2026年3月1日出荷分から、アイスクリームの希望小売価格を改定します。価格改定の発表を受け、SNSでは「ますます自分へのご褒美感が出てきましたね」「買えなくなる」「更に手が届かなくなる」「2月までにたくさん食べておかないと...」といった声が寄せられています。税別20円の値上げ価格改定の主な理由は、原材料およ