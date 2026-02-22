応募総数33,981件、日本最大級の創作コンテスト「創作大賞2023」でオレンジページ賞を受賞した、西アズナブルの作品が書籍化。「こどもオレンジページnet」での連載に書き下ろしを加え、『ちかごろのわかい娘と 〜子育てに興味ゼロだった僕が、娘に夢中になった理由〜』として、オレンジページより2月20日(金)に発売された。“なんでもない日常”が、こんなにも特別だったなんて……。娘の成長スピードに追いつけないマンガ家パパ