ËÜÆü21Æü¤ËÇßÅÄ·Ý½Ñ·à¾ì¤Ç³«ºÅÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø¤Ò¤ß¤Ä¤Î¥¢¥¤¥×¥ê¡Ù¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤Ò¤ß¤Ä¤Î¥¢¥¤¥×¥êRing Ring LIVE in OSAKA¡×¤¬¡¢½Ð±é¼Ô¡¢´ÑµÒ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢´Ø·¸´ë¶È¤é¤òÉ¸Åª¤Ë¤·¤¿¶¼Ç÷¥á¡¼¥ë¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤éÃæ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú²èÁü¡Û¤É¤ó¤ÊÆâÍÆ¡©¶¼Ç÷¥á¡¼¥ëÈï³²¡Ä¡Ø¤Ò¤ß¤Ä¤Î¥¢¥¤¥×¥ê¡Ù¸ø¼°¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ö¡Ø¤Ò¤ß¤Ä¤Î¥¢¥¤¥×¥êRing Ring LIVE in OSAKA¡Ù¸ø±éÃæ»ß¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤È¤·¡¢¡Ö20