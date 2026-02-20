産業デザインを学ぶ高校生が制作したポスターや家具などを紹介する作品展が、20日から大分市で始まりました。 【写真を見る】産業デザインを学ぶ高校生の作品展開催ポスターや家具など800点展示大分 この作品展は、鶴崎工業高校産業デザイン科の生徒が授業で学んだ成果を発表する場として毎年開催されています。 大分市の荷揚複合公共施設の会場には、1年生から3年生まで120人が手がけた家具や木工作品などおよ