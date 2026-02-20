Image; Victor Maschek / Shutterstock.com 今年もヨロシク、って言ったばっかりなのに。これまで、特に労なく購入できた外付けハードディスクドライブ（HDD）ですが、今年は手に入らなくなるかもしれません。Western Digital社（ウエスタン・デジタル、以下WD）によると、同社の「顧客トップ7」からの需要が急増しており、今ある在庫が尽きてしまったら枯渇状態になる恐れがあるようです。