NZ中銀総裁金融政策がインフレに影響を与えるまでに時間がかかる NZ中銀のブレマン総裁は、金融政策がインフレに影響を与えるまでに時間がかかると指摘。 金融政策が経済とインフレに影響を与えるまでに時間がかかる、そのためNZ中銀は現在のインフレ状況ではなく今後のインフレ予測に基づいて行動する。 インフレが中銀目標範囲から外れることは決して好ましいことではない。ただ、今四半期には目標範囲に戻ると予想し