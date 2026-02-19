ふわふわ生地に、あんやクリームをたっぷり詰めちいかわ型に焼き上げた「ちいかわ焼き」の3号店が、名古屋PARCOにオープン致します。OPENを記念して、新しいお味のちいかわ焼きやオリジナルグッズが登場する。＞＞＞「ちいかわ焼き」やオリジナルグッズをチェック！（写真26点）『ちいかわ』は、イラストレーター・ナガノが描くX発の漫画作品。いつも一生懸命なちいかわと友達のハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたち