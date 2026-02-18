AlbaLinkは2月16日、「実家じまいの話し合いに関する意識調査」の結果を発表した。調査は2026年2月3日〜9日、30代以上の男女500人を対象にインターネットで行われた。○実家じまいについて話し合ったことがある人は76.0%実家じまいについて話し合ったことがあるか30代以上の男女500人に「実家じまいについて話し合ったことがあるか」を聞いたところ、「話し合ったことがある」と回答した人は、「具体的に(12.6%)」「軽く(63.4%)」