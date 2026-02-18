株式会社サンクゼールは、久世福商店・サンクゼール公式オンラインショップで、2月27日19時から「2026 春の福袋」を販売する。人気商品7品を詰め合わせたセットで、定価4,913円（税込、以下同）のところ、特別価格3,900円（送料無料）で提供する。さらに、オンラインショップで次回利用できる500円オフクーポンも付与する。予約は受け付けない。店舗での販売は行わず、オンライン限定。数量限定で、なくなり次第終了となる。【この