久世福商店「春の福袋」発売、だし・あんバターなど7品入り

株式会社サンクゼールは、久世福商店・サンクゼール公式オンラインショップで、2月27日19時から「2026 春の福袋」を販売する。

人気商品7品を詰め合わせたセットで、定価4,913円（税込、以下同）のところ、特別価格3,900円（送料無料）で提供する。さらに、オンラインショップで次回利用できる500円オフクーポンも付与する。

予約は受け付けない。店舗での販売は行わず、オンライン限定。数量限定で、なくなり次第終了となる。

■「2026春の福袋」セット内容（全7品）

・粉末毎日だし 49g

・燻しの香り引き立つ いぶりがっこタルタル 160g

・きのことちりめんじゃこの こく旨ペペロンチーノ 110g

・七味なめ茸 130g

・韓国風海苔佃煮 140g

・北海道産小豆のあんバター 125g

・牛乳と混ぜる いちごミルクの素 290ml

同社によると、春の食卓で使いやすい“人気の定番商品”と、“季節感を感じられる商品”を組み合わせたという。

◆粉末毎日だし

粉末タイプのだし。味噌汁のほか、パスタやうどん、揚げ物など幅広い料理に活用できる。

◆燻しの香り引き立つ いぶりがっこタルタル

まろやかなマヨネーズソースに「万能だし」の旨味を加えたタルタルソース。いぶりがっこの食感が特徴で、揚げ物や野菜、おつまみアレンジにも適している。

◆きのことちりめんじゃこの こく旨ペペロンチーノ

こめ油をベースに、ちりめんじゃこの旨味とにんにくの香りを効かせた。隠し味に信州味噌を使用し、コクのある味わいに仕上げている。パスタのほか、卵かけご飯やアヒージョにも応用できる。

◆七味なめ茸

国産えのき茸の食感と、八幡屋磯五郎の七味唐辛子の辛味が特徴。ごはんのお供として人気が高い。

◆韓国風海苔佃煮

国産黒海苔に、にんにくやごま、コチュジャンを合わせた旨辛仕立て。ごはんだけでなく、パンとの相性も良いという。

◆北海道産小豆のあんバター

北海道産小豆を炊き上げたあんにバターを合わせた。パンはもちろん、いちごと組み合わせたスイーツアレンジにも向く。

◆牛乳と混ぜる いちごミルクの素

果肉感のあるいちごシロップ。牛乳で割るほか、炭酸水や飲むヨーグルトと合わせるアレンジも提案している。