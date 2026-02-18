久世福商店「春の福袋」発売、だし・あんバターなど7品入り
株式会社サンクゼールは、久世福商店・サンクゼール公式オンラインショップで、2月27日19時から「2026 春の福袋」を販売する。
人気商品7品を詰め合わせたセットで、定価4,913円（税込、以下同）のところ、特別価格3,900円（送料無料）で提供する。さらに、オンラインショップで次回利用できる500円オフクーポンも付与する。
予約は受け付けない。店舗での販売は行わず、オンライン限定。数量限定で、なくなり次第終了となる。
・粉末毎日だし 49g
・燻しの香り引き立つ いぶりがっこタルタル 160g
・きのことちりめんじゃこの こく旨ペペロンチーノ 110g
・七味なめ茸 130g
・韓国風海苔佃煮 140g
・北海道産小豆のあんバター 125g
・牛乳と混ぜる いちごミルクの素 290ml
同社によると、春の食卓で使いやすい“人気の定番商品”と、“季節感を感じられる商品”を組み合わせたという。
◆粉末毎日だし
粉末タイプのだし。味噌汁のほか、パスタやうどん、揚げ物など幅広い料理に活用できる。
◆燻しの香り引き立つ いぶりがっこタルタル
まろやかなマヨネーズソースに「万能だし」の旨味を加えたタルタルソース。いぶりがっこの食感が特徴で、揚げ物や野菜、おつまみアレンジにも適している。
◆きのことちりめんじゃこの こく旨ペペロンチーノ
こめ油をベースに、ちりめんじゃこの旨味とにんにくの香りを効かせた。隠し味に信州味噌を使用し、コクのある味わいに仕上げている。パスタのほか、卵かけご飯やアヒージョにも応用できる。
◆七味なめ茸
国産えのき茸の食感と、八幡屋磯五郎の七味唐辛子の辛味が特徴。ごはんのお供として人気が高い。
◆韓国風海苔佃煮
国産黒海苔に、にんにくやごま、コチュジャンを合わせた旨辛仕立て。ごはんだけでなく、パンとの相性も良いという。
◆北海道産小豆のあんバター
北海道産小豆を炊き上げたあんにバターを合わせた。パンはもちろん、いちごと組み合わせたスイーツアレンジにも向く。
◆牛乳と混ぜる いちごミルクの素
果肉感のあるいちごシロップ。牛乳で割るほか、炭酸水や飲むヨーグルトと合わせるアレンジも提案している。