株式会社帝国データバンクは、新卒社員の初任給について企業へアンケート調査を行った。その内容を一部抜粋して紹介する。 本ニュースのサマリー 企業の7割近くが新卒「初任給引き上げ」 大企業は「実施済み」で据え置き、中小・小規模は「コスト増」が重荷 平均引き上げ額は9,462円に上昇、「大企業」が「中小企業」を上回る。初任給額「25万～30万円未満」は2割近く 「大企