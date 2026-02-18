大韓航空は、長崎〜ソウル/仁川線を3月30日から減便する。現在は火・木・土・日曜の週4往復を運航している。同日から日曜の運航を取りやめ、週3往復を運航する。機材はエアバスA220-300型機を使用する。所要時間は長崎発が1時間35分、ソウル/仁川発が1時間半。同路線は現在、大韓航空のみが運航する。■ダイヤKE2192長崎（13：20）〜ソウル/仁川（14：55）／火・木・土KE2191ソウル/仁川（10：35）〜長崎（12：05）／火・木・