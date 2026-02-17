スヌーピーミュージアムの体験が大幅に充実！抱きついたり、寝転んだりできる「ふかふかミュージアム」が3月7日（土）より開催される。そして、 新企画展「Together with LINUS みんなのライナス」 も同時開催される。＞＞＞企画展のビジュアルや新商品をチェック！（写真6点）スヌーピーミュージアムでは、2026年3月7日（土）より、かわいいスヌーピーたちに癒されながら楽しめる体験がさらに広がる新企画「ふかふかミュージア