【写真】吹き抜けのある豪華邸宅でソファに横たわり…1957年、東宝の看板女優だった頃の「淡島千景」さん石井ふく子さん、淡路恵子さんらが証言昭和を代表する女優、淡島千景さんが87歳で死去したのは、2012年2月16日のことだった。タカラジェンヌを経て映画やドラマ、舞台で活躍し、森繫久彌さんと共演した「夫婦善哉」をはじめ代表作は数知れず。「お仕事さえできればお金はどうでもいい」と語るほど、生涯を芝居に捧げ