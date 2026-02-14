ゆっくりと時間が流れるブロカント調のティールーム京都市営地下鉄東山駅から三条通を東に向けて歩くこと約2分の場所にある紅茶専門店「T-branch GARDEN（てぃーぶらんち がーでん）」。近くには、春と秋に行われるライトアップで有名な青蓮院があります。アンティーク調のくすみカラー、グレーがかったブルーを基調とした店内の入り口に大きなドライフラワーのブーケが飾られています。ブロカントな雰囲気のインテリアのなかにい