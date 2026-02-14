ゆっくりと時間が流れるブロカント調のティールーム

京都市営地下鉄東山駅から三条通を東に向けて歩くこと約2分の場所にある紅茶専門店「T-branch GARDEN（てぃーぶらんち がーでん）」。近くには、春と秋に行われるライトアップで有名な青蓮院があります。

アンティーク調のくすみカラー、グレーがかったブルーを基調とした店内の入り口に大きなドライフラワーのブーケが飾られています。ブロカントな雰囲気のインテリアのなかにいると、時間の流れがゆるやかに感じられます。

陽の光が入る入り口側はソファ席。店内のテーブルや椅子は似たようなトーンで揃えられていますが、よく見るとそれぞれ違い、テーブルごとに異なるものがセレクトされています。

奥には中庭があり、どの席にも自然光が差し込む店舗設計。気候がよければテラス席でくつろぐのもいいですね。



「季節のお茶菓子2種とのペアリング」2500円

さて、「T-branch GARDEN」のイチオシは、なんといっても産地から直接仕入れる新鮮な4種類の紅茶の飲み放題。しかも、その紅茶のセレクトが素晴らしいのです。スリランカの友人の手を借りて、スリランカの有名農園の高級かつ希少な、世界水準のオーガニックティーを入手。天然由来の肥料を使った栽培を行い、環境への負荷を低く抑えた有機栽培の茶葉のみを扱うことはもちろん、フレーバーティの香りづけもノンケミカル。天然にこだわっています。

4種類の茶葉は、毎月入れ替わります。この日用意されていたのは「NUWARA ELIYA HERITANCE」「UVA TIPPY GOLDEN OP」「T-branch favorite tea」「T-branch silver needle」。茶葉の色、形にそれぞれ特徴があり、例えば「UVA TIPPY GOLDEN OP」は、芯芽を使っているので少し黄み掛かっています。「NUWARA ELIYA HERITANCE」はスリランカの有名5つ星ホテルでのみ提供されている希少なクラシックティー。高地の夕焼けを彷彿させるような気高く上品な香りと味わいが特徴です。

4種の茶葉は、どれか1種類をチョイスするわけではなく、すべてが飲み放題。飲み放題だとしても「すべての一杯を最高の状態で」との想いから、セルフにはせず、お店のスタッフが丁寧に抽出するのもこだわりのひとつ。ちなみにのちほど紹介する「シフォンケーキ」や「紅茶のお茶漬け」などすべてのメニューに紅茶の飲み放題がセットになっています。どのメニューも紅茶を楽しむためのものであり、紅茶に合うように工夫されています。

グラスは耐熱のワイングラス。ワイングラスの上部がすぼまった形状は、フレッシュな紅茶の香りを集め、味をまろやかにするのにも最適なのです。

人気メニュー「季節のお茶菓子2種とのペアリング」のお茶菓子は、毎月変わるお楽しみ。メニュー開発からすべてがオーナーによるオリジナルです。この日のお茶菓子は「燻製チーズと焼き芋のきんとん八ツ橋包み」と「ゆず麹と白あんの羊羹」。どちらのお菓子も個性的ですが、発酵食品を使うことで紅茶とマッチングさせてあります。

「燻製チーズと焼き芋のきんとん八ツ橋包み」は自ら燻製したチーズに、東京代官山の「秘蜜な焼き芋」を合わせて。「ゆず麹と白あんの羊羹」は、オーナーの地元新潟の麹を使い、せいろで蒸したゆずを米麹で醗酵させたもの。どちらも素材の味が際立っていて、少しずつ味わいながら紅茶をいただくのにぴったりです。



新メニュー！ 高名な料理人の作るアールグレイシフォンケーキ

「シフォンケーキCOCONとのペアリング」3500円

2026年2月からの新メニューで、今後お店の看板メニューになりそうなのが、メルボルン総領事館で公邸料理人を務めたスーシェフと、スーシェフとともにラグジュアリーホテルで腕を振るったパティシエお手製のアールグレイのシフォンケーキ「COCON」。ナイフを跳ね返すほどのふんわりとした弾力、ふわっと広がるアールグレイの自然な香りがたまりません。

このシフォンケーキに使っているのが「T-branch GARDEN」でしか味わうことのできないオリジナルのアールグレイ茶葉。ふんわりとした自然な香りの理由は、有機農法で育てたベルガモットから精製した、ケミカルフリーのフレーバー。

アールグレイは、この日の飲み放題には入っていなかったのですが、特別に入れてもらいました。ふわりと鼻腔をくすぐるナチュラルな芳香を感じながら、するすると喉を通り、まるで体内を浄化していくようなやさしい味わい。月ごとに入れ替わる4種類は、公式SNSで公開されます。アールグレイが登場する月もあるので、気になる方はチェックを。



食事メニューに新たに加わったのが、紅茶のお茶漬け。お茶漬けのために選んだ紅茶も特別なら、お米も特別です。オーナーの出身地で米の名産地である新潟から届いた特別栽培米の「こしいぶき」。「こしいぶき」は、コシヒカリを親にもつ「ひとめぼれ」と「どまんなか」を掛け合わせて作られた新種米です。粒立ちが際立っていて粘り気が少なく、あっさりした食味が特徴。新潟以外ではあまり生産されておらず、県外ではなかなか手に入らないお米です。

「紅茶のお茶漬けとのペアリング」3000円

「こしいぶき」に合わせてブレンドした紅茶を注いでお茶漬けに。最初のひとくちこそ紅茶を感じますが、ふたくちみくちと食べ進めるうちに、さっぱりとしたなかにうま味のある紅茶漬けの魅力にはまっていきます。

紅茶漬けをより魅力的にするのが、添えられたオーナーお手製のおつまみ。これも時期により変わりますが、この日は「鯛の生ハム」「カツオの燻製」「天かすジンジャー」。ぱっとは思いつかないような発想で創られた珍味たちは紅茶との相性もよく考えられており、とっても美味です。

希少で高級な紅茶を飲み放題で味わえる「T-branch GARDEN」。発想豊かなオーナーのもと、これからますます進化を遂げていきそうで、目が離せません。



■T-branch GARDEN（てぃーぶらんち がーでん）

住所：京都府京都市東山区三条通白川橋東入西町12丁目136番地

TEL：なし（問合せ、予約はInstagramのDMにて）

営業時間：11〜18時

定休日：月・木・金曜

アクセス：京都市営地下鉄東西線東山駅から徒歩約4分



