【J1百年構想リーグ EAST第2節】(Gスタ)町田 2-2(PK4-2)水戸<得点者>[町]エリキ(39分)、昌子源(45分+3)[水]仙波大志(42分)、鳥海芳樹(43分)主審:福島孝一郎└町田は打ち合いの末にPK戦で勝ち点2奪取! 水戸はJ1初勝ち点を得る