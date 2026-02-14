ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート男子フリーが13日（日本時間14日）に行われ、鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）は176.99点をマークし、合計280.06点で銀メダルを獲得した。熱演の最中、リンクサイドからエールを送る韓国チャ・ジュンファンの姿に、日本ファンも心を打たれていた。大舞台で滑るライバルへ、演技後に拍手を送った。鍵山の出番で、演技を終えていたチャ・ジュンファンは