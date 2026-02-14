東京の会社でうまくやっていくことができず転職を繰り返した女性は、やがて働けなくなった。昼夜逆転の生活で自宅は荒れ放題に。「自分のような“ごく潰し”が実家の老親のお金を頼って生活している現実に耐えられなくなり」セルフネグレクト状態となった。そんな女性だが、ある相談員の言葉に救われ人生を再生させていく。ノンフィクションライターの旦木瑞穂さんが取材した――。（後編／全2回）【前編の概要】関東在住の灰谷泪