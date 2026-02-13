爆笑の後半戦がスタート！【写真】NEWS小山慶一郎直筆！「スキ」のメッセージを見るバレンタインデーにぴったりなチョコレートケーキ作り！2月18日はみきさんのお誕生日ということで、今年もみんなでお祝いしました♪小山：（クリームを塗って）OK！できた！みきママ：（ケーキを見て）なるほど（笑）。全体にクリームをたっぷり塗ったら、いよいよ仕上げだよ。皆さん、このケーキを私がどうキレイに仕上げるかご覧ください！