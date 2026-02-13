NEWS小山慶一郎、仕事中に実姉の誕生日を祝う！美しい姉弟愛にスタッフ「みきママが羨ましい」とほっこり涙
【写真】NEWS小山慶一郎直筆！「スキ」のメッセージを見る
バレンタインデーにぴったりなチョコレートケーキ作り！ 2月18日はみきさんのお誕生日ということで、今年もみんなでお祝いしました♪
小山：（クリームを塗って）OK！ できた！
みきママ：（ケーキを見て）なるほど（笑）。全体にクリームをたっぷり塗ったら、いよいよ仕上げだよ。皆さん、このケーキを私がどうキレイに仕上げるかご覧ください！
小山：やってみて！
小山：う、うん…（笑）。
小山：きれいに仕上げるポイントは何なの？
みきママ：使うのは、板チョコと生クリーム！ “グラサージュ”って知ってる？
小山：ふぇ？（笑）もう一回言って？
みきママ：グラサージュ！ クリームの上をコーティングして、ツヤっとした表面に仕上げるの。
小山：あー、見たことある！ 俺、そのケーキ好きだよ。
みきママ：でしょ？ どんなにクリームがうまく塗れなくてもグラサージュで仕上げちゃえば、気にならない。でもね、グラサージュって面倒なの！ ココアに、生クリームに、ゼラチンに…って用意するものも増えるし。
小山：あ、そうなんだ。
みきママ：でもみきママなら、電子レンジを使って1分でこれを再現しちゃう！ チョコレートコーティングで作る、なんちゃってグラサージュです！
小山：お〜。
みきママ：板チョコを割って、クリームと合わせたら600Wで1分加熱してね！
（チョコレートを加熱中に雑談タイム）
小山：みきって、バレンタインデーに失恋したことある？
みきママ：（考えて）あったね…。小学生のときに近所のFくんっていう男の子に渡したんだけど、「ありがとう。うれしいんだけど、でもごめん」って。
小山：Fくん懐かしい！（笑）
みきママ：うちの息子たちは毎年ソワソワして、もらえないとガッカリしてたよ（笑）。
小山：時代かもね（笑）。最近は、友チョコだけとか、自分のためにだけおいしいチョコを買うって人も多いよね。
みきママ：（加熱が終わり）よし、あとはこれをクリームの上からかけるだけ！
小山：（小声で）お〜。
みきママ：えっ、すごくない！？ すごい！ これをかけるだけで、完成だよ！
小山：（小声で）グラサージュね、はい。
みきママ：なんでもっと驚かないの〜！ 私だけ「すごい！」って言ってるんだけど！？（笑）
小山：なんか、俺が思ってたグラサージュじゃなかったから…（笑）。もっとテカっとしたイメージだったんだよ。
みきママ：ケーキにかけたらテカっと見えるの！（笑） ただ、加熱したてですぐケーキにかけると熱すぎてクリームが溶けちゃう。少しチョコレートを触ってみて、ぬるいかな？と思うくらいに熱が落ち着いてからケーキにかけてね。
小山：はーい。
みきママ：ケーキ全体にまんべんなくかけるより、コーティングが滴るようにかけると今っぽくてかわいい“ドリップケーキ”になるよ♪
みきママ：コーティングをかけたら、仕上げのデコレーションをお願いね。
小山：（チョコペンを見つけて）え、今回チョコペンっているぅ？ ビジュ的に、なくてもいいじゃない？
みきママ：やっぱ、そこで慶ちゃんの“色”が出るじゃん。
小山：個性を出したほうがいいんだ？ なるほどね、じゃあやっちゃおうか。
みきママ：やっちゃお、やっちゃお（笑）。
小山：一番上は、イチゴで敷き詰めたほうがいいよね。
みきママ：おぉ〜、なるほどね。
小山：イチゴの上に、ホワイトチョコで帽子を被せたいの。
みきママ：いいね。がんばれ、イチゴ職人！
小山：…イチゴ職人って、何？
みきママ：最後にチョコペンで文字書いたら？ バレンタインっぽく。
小山：えぇ？ 「スキ」とか？
小山：完成〜！
みきママ：かわいい〜！！！ いいね、すごくいい！
小山：手作り感が大事だよね。
小山：そして、この記事は2月13日ということでみきの誕生日直前！ おめでとうございます！！！
一同：（拍手）
みきママ：えっ、嘘でしょ？ ヤダ、私？ いいのに〜〜〜！！！
みきママ：ありがとうございますぅ（涙）。46歳になるんだよ、私。
小山：まじか、ヨンロク？
みきママ：そうだよ〜！
小山：なんか歳を重ねても、みきは変わんなくていいね。どんどん元気になっていってるし。
みきママ：あはははは！
小山：図々しいところは変わんないし（笑）。
みきママ：どんどん元気になってる、確かに！ 年齢を重ねると、どんどん人生が楽しくなってくるんだよ！
小山：うん、なんか失うものないんだろうなって（笑）。
みきママ：そうそうそう！（笑）
小山：昔より元気でいいよ（笑）。今年はもっとパワフルになっていってほしいね。それでこそ、唯一無二の料理研究家！
みきママ：ありがとね。そのためにも、まずは国家試験を頑張るぞ〜！
美しい姉弟愛に、現場にいたスタッフからは「こんなに姉弟が仲良くて羨ましい！」「二人の絆がすごい（涙）」との感動の声があがっていました！
ハートのチョコレートケーキ
市販のスポンジケーキ…5号サイズ1台
いちご…2パック
＜チョコ生クリーム＞
生クリーム…1パック
チョコシロップ…50g
無糖ココア…20g
＜チョココーティング＞
生クリーム…50g
板チョコ…50g
白いチョコペン…2本
【1】生地をハート型に切り、チョコ生クリームを作り、イチゴを間にはさんでデコレーションする。
【2】耐熱ボウルにチョココーティングの材料を入れて、電子レンジにかけ600Wで1分温めたらよく混ぜて、15分ほど冷ましてからケーキにかける。冷蔵庫で10分ほど冷やす。
【3】最後にお好みでデコレーションする。
■PROFILE
小山慶一郎●1984年5月1日生まれ、神奈川県出身。NEWSのメンバー。「よんチャンTV」（MBSテレビ/15:40-19:00）の木曜レギュラー、「NEWS小山のおしゃキャン！どう？」（フジテレビ※関東ローカル）が月1回放送。
・Instagram@keiichiro.koyama
・YouTube@CHOI_YAMA
・TikTok@keiichiro.koyama_0501
・Weibo https://weibo.com/u/7993722057
・RED https://www.xiaohongshu.com/user/profile/65bd3035000000000903ee29
みきママ●お家料理研究家。著書は累計250万部を突破。管理栄養士を目指し42歳で大学に再入学したことも話題に。小山慶一郎さん（NEWS）の実姉としても知られる。最新著書に『みきママの東大合格弁当』（扶桑社）がある
・Instagram@mikimama_official
＜スタッフ＞
調理／みきママ 撮影／下田直樹 スタイリング（衣装）／三島和也（Tatanca） スタイリング（フード）／カナヤマヒロミ ヘア&メイク／佐藤真希 取材・文／岸野愛
＜衣装協力＞
みきママさん▶ニット/\4,990/パンツ/\5,990/共にCRAFT STANDARD BOUTIQUE(クラフト スタンダード ブティック)/共にCRAFT STANDARD BOUTIQUE プレスルーム(クラフト スタンダード ブティック プレスルーム)