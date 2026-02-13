爆笑の後半戦がスタート！


バレンタインデーにぴったりなチョコレートケーキ作り！　2月18日はみきさんのお誕生日ということで、今年もみんなでお祝いしました♪



小山：（クリームを塗って）OK！　できた！

みきママ：（ケーキを見て）なるほど（笑）。全体にクリームをたっぷり塗ったら、いよいよ仕上げだよ。皆さん、このケーキを私がどうキレイに仕上げるかご覧ください！

小山：やってみて！

みきママ：最後の仕上げの前に、もう少しハート型に直していい？

小山：う、うん…（笑）。

みきさんは形が気になる様子（笑）


ハートをキレイに手直し！


小山：きれいに仕上げるポイントは何なの？

みきママ：使うのは、板チョコと生クリーム！　“グラサージュ”って知ってる？

小山：ふぇ？（笑）もう一回言って？

みきママ：グラサージュ！　クリームの上をコーティングして、ツヤっとした表面に仕上げるの。

小山：あー、見たことある！　俺、そのケーキ好きだよ。

みきママ：でしょ？　どんなにクリームがうまく塗れなくてもグラサージュで仕上げちゃえば、気にならない。でもね、グラサージュって面倒なの！　ココアに、生クリームに、ゼラチンに…って用意するものも増えるし。

小山：あ、そうなんだ。

みきママ：でもみきママなら、電子レンジを使って1分でこれを再現しちゃう！　チョコレートコーティングで作る、なんちゃってグラサージュです！



小山：お〜。

みきママ：板チョコを割って、クリームと合わせたら600Wで1分加熱してね！

“なんちゃってグラサージュ”が今回のポイントです！


（チョコレートを加熱中に雑談タイム）

小山：みきって、バレンタインデーに失恋したことある？

みきママ：（考えて）あったね…。小学生のときに近所のFくんっていう男の子に渡したんだけど、「ありがとう。うれしいんだけど、でもごめん」って。

小山：Fくん懐かしい！（笑）

みきママ：うちの息子たちは毎年ソワソワして、もらえないとガッカリしてたよ（笑）。

小山：時代かもね（笑）。最近は、友チョコだけとか、自分のためにだけおいしいチョコを買うって人も多いよね。

電子レンジは600Wで1分


みきママ：（加熱が終わり）よし、あとはこれをクリームの上からかけるだけ！

小山：（小声で）お〜。

みきママ：えっ、すごくない！？　すごい！　これをかけるだけで、完成だよ！

小山：（小声で）グラサージュね、はい。

みきママ：なんでもっと驚かないの〜！　私だけ「すごい！」って言ってるんだけど！？（笑）

小山：なんか、俺が思ってたグラサージュじゃなかったから…（笑）。もっとテカっとしたイメージだったんだよ。

みきママ：ケーキにかけたらテカっと見えるの！（笑）　ただ、加熱したてですぐケーキにかけると熱すぎてクリームが溶けちゃう。少しチョコレートを触ってみて、ぬるいかな？と思うくらいに熱が落ち着いてからケーキにかけてね。

小山：はーい。

みきママ：ケーキ全体にまんべんなくかけるより、コーティングが滴るようにかけると今っぽくてかわいい“ドリップケーキ”になるよ♪

失敗できないコーティングの仕上げにドキドキ


ケーキにかけるときの温度に注意！


みきママ：コーティングをかけたら、仕上げのデコレーションをお願いね。

小山：（チョコペンを見つけて）え、今回チョコペンっているぅ？　ビジュ的に、なくてもいいじゃない？

みきママ：やっぱ、そこで慶ちゃんの“色”が出るじゃん。

小山：個性を出したほうがいいんだ？　なるほどね、じゃあやっちゃおうか。

みきママ：やっちゃお、やっちゃお（笑）。

個性的なデコレーションに定評のある小山さん


表面にもイチゴを乗せていきます


小山：一番上は、イチゴで敷き詰めたほうがいいよね。

みきママ：おぉ〜、なるほどね。

小山さんこだわりのイチゴトッピング


小山：イチゴの上に、ホワイトチョコで帽子を被せたいの。

みきママ：いいね。がんばれ、イチゴ職人！

小山：…イチゴ職人って、何？

シンプルなメッセージ！


みきママ：最後にチョコペンで文字書いたら？　バレンタインっぽく。

小山：えぇ？　「スキ」とか？

最後に「ハートも書かせて！」と小山さん


小山：完成〜！

みきママ：かわいい〜！！！　いいね、すごくいい！

小山：手作り感が大事だよね。

キュートなハートポーズ♪


小山：そして、この記事は2月13日ということでみきの誕生日直前！　おめでとうございます！！！

一同：（拍手）

みきママ：えっ、嘘でしょ？　ヤダ、私？　いいのに〜〜〜！！！

小山さんからブーケを手渡し♪


みきママ：ありがとうございますぅ（涙）。46歳になるんだよ、私。

小山：まじか、ヨンロク？

みきママ：そうだよ〜！

小山：なんか歳を重ねても、みきは変わんなくていいね。どんどん元気になっていってるし。

みきママ：あはははは！

小山：図々しいところは変わんないし（笑）。

みきママ：どんどん元気になってる、確かに！　年齢を重ねると、どんどん人生が楽しくなってくるんだよ！

小山：うん、なんか失うものないんだろうなって（笑）。

みきママ：そうそうそう！（笑）

小山：昔より元気でいいよ（笑）。今年はもっとパワフルになっていってほしいね。それでこそ、唯一無二の料理研究家！

みきママ：ありがとね。そのためにも、まずは国家試験を頑張るぞ〜！

美しい姉弟愛に、現場にいたスタッフからは「こんなに姉弟が仲良くて羨ましい！」「二人の絆がすごい（涙）」との感動の声があがっていました！

小山さんのデコレーション、ぜひマネしてみてくださいね♪


ハートのチョコレートケーキ

市販のスポンジケーキ…5号サイズ1台

いちご…2パック

＜チョコ生クリーム＞

生クリーム…1パック

チョコシロップ…50g

無糖ココア…20g

＜チョココーティング＞

生クリーム…50g

板チョコ…50g

白いチョコペン…2本

【1】生地をハート型に切り、チョコ生クリームを作り、イチゴを間にはさんでデコレーションする。

【2】耐熱ボウルにチョココーティングの材料を入れて、電子レンジにかけ600Wで1分温めたらよく混ぜて、15分ほど冷ましてからケーキにかける。冷蔵庫で10分ほど冷やす。

【3】最後にお好みでデコレーションする。

■PROFILE

小山慶一郎●1984年5月1日生まれ、神奈川県出身。NEWSのメンバー。「よんチャンTV」（MBSテレビ/15:40-19:00）の木曜レギュラー、「NEWS小山のおしゃキャン！どう？」（フジテレビ※関東ローカル）が月1回放送。

・Instagram@keiichiro.koyama

・YouTube@CHOI_YAMA

・TikTok@keiichiro.koyama_0501

・Weibo　 https://weibo.com/u/7993722057

・RED　https://www.xiaohongshu.com/user/profile/65bd3035000000000903ee29

みきママ●お家料理研究家。著書は累計250万部を突破。管理栄養士を目指し42歳で大学に再入学したことも話題に。小山慶一郎さん（NEWS）の実姉としても知られる。最新著書に『みきママの東大合格弁当』（扶桑社）がある

・Instagram@mikimama_official







