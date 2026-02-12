アニメ『BEASTARS FINAL SEASON』Part2が、2026年3月7日にNetflixにて独占配信のスタートが決定。あわせてメインビジュアルが公開された。肉食獣と草食獣の共存する世界で、本能と向き合う若き獣たちの群像劇。大人気「動物版、青春群像劇」アニメ、ついに完結。数々のマンガ賞を受賞し全世界累計発行部数1000万部を超える傑作コミック『BEASTARS』（板垣巴留・秋田書店 『少年チャンピオン・コミックス』刊）を原作とし、日本屈指