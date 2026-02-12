【WWE】SMACK DOWN（2月6日・日本時間7日／ノースカロライナ・シャーロット）【映像】美女レスラー、スカート破り捨て“気合い入りまくり”登場シーン日本人ヒール女子のサポートに徹してきた「謎の美人秘書」がついに覚醒。女子タッグ王座戦の大一番で、ビジネスウーマンキャラクターの象徴スカートを剥ぎ取る気合のポーズとともに、鍛えられたバッキバキの腹筋を披露し、観客をどよめかせた。