メイクのプロが長年使い続けている「とくにいい」コスメ毎日のように新作が発売されるコスメ。移り変わりが早いだけに、気がついたらお気に入りのものが廃番になっていたということも。「これだけは手放せない」「ないと困る」と感じる優秀コスメを、美容通たちにリサーチ！アイシャドウなら？自分史上最高のベージュ系パレットルナソル アイカラーレーション 186,820円／カネボウ化粧品「主役級の存在感があるセピアベージュ