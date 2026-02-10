ダラス・オープン大会期間：2026年2月10日～2026年2月16日開催地：アメリカ ダラスコート：ハード（室内）結果：[マイケル ゼン] 0 - 2 [セバスチャン コルダ] 試合の詳細データはこちら≫ ダラス・オープン第1日がアメリカ ダラスで行われ、男子シングルス1回戦で、マイケル ゼンとセバスチャン コルダが対戦した。第1セットはセバスチャン コルダが6-3で先取。第2セットもセバスチャ