「今電話で謝るならインコは許す」・・・。 小さな命を盾に、知人女性に対し自分と会うよう強要したとして、警察は2月7日、強要未遂の疑いで自称・山形県南陽市の自称・会社員の男（26）を逮捕した。 警察によると、男は2月7日の未明（午前1時すぎから同2時ごろまでの間）、置賜地方に住む20代の女性に対し、スマートフォンアプリのメッセージ機能を使って執拗に脅迫メッセージを送信し、自身に会うよう強要し