手に電子タバコのようなものを持って「無期限の活動自粛の処分を決定いたしました」そんな厳しい回答が、2月6日に本サイトに届いた――。人気絶頂のアイドルグループ『なにわ男子』の西畑大吾（29）が鬼太郎役で出演していることで話題のP＆G『レノア クエン酸in超消臭』シリーズのCM。ここで「ねこ娘」役で共演し注目されたのが、モデルで女優の百瀬夢奏（15）だ。約３か月前の百瀬のインスタには、CM撮影直後と思われる“ねこ娘