中道改革連合の米山隆一前衆院議員が2026年2月2日にXで、街宣車内でおにぎりを食べる動画に寄せられた「シートベルトをするべきだ」といった批判に、法令を示して反論した。シャケおにぎりに舌鼓「おいしい」米山氏は2日、YouTubeチャンネルに、おにぎりを食べる様子のショート動画を公開した。米山氏は、日程の関係で、車内で昼食を済ませることになったと説明。おにぎりは地元のスーパーで買ったもので、具はシャケだといい、「