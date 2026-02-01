東京、香港連続強盗事件の構図東京・上野で約4億2千万円が入ったとされるスーツケースが奪われた事件で、容疑者が片言の日本語を話していたと、襲撃されたグループの1人が警視庁に説明していることが1日、捜査関係者への取材で分かった。同庁は外国人が関与していた可能性もあるとみて調べる。事件は1月29日夜に台東区東上野の路上で発生。催涙スプレーのようなもので日本人と中国人計7人のグループが3人組に襲われた。捜査関