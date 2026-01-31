桜の名所として知られる青森県弘前市の弘前公園。そんな弘前公園にて、2026年2月6日(金)から2月11日(水・祝)までの期間、冬のイベント『弘前城雪燈籠まつり』が開催されます。1977年から続く『弘前城雪燈籠まつり』は、長くて辛い北国の冬を楽しく演出しようと市民の手作りでスタートしたお祭りです。記念すべき第50回を迎える今回は、家族で楽しめる特別企画も実施されます。 青森県弘前市「弘前城雪燈籠まつり」