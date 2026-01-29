ハロウィンを楽しみたい気持ちはわかるが、病院で幽霊仮装はシュールすぎる！【4コマ漫画】「医療知識ゼロの人が描いた本格医療マンガ」を読む26年を迎えた現在も、SNSを中心にウェブ漫画の盛り上がりは衰えを知らない。その中で、読者の腹筋を直撃する異色作として引き続き注目を集めているのが、津夏なつなさん（@tunatu727）による「医療知識ゼロの人が描いた本格医療マンガ」である。タイトルからして不穏だが、中身は想像以上