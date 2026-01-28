大腸がん闘病中の旅作家でグラビアアイドルの歩りえこ（44）が28日までにインスタグラムを更新。心無い誹謗（ひぼう）中傷に反論した。「『この人、癌のステージ言わないよね?』……って、それがなぜか誹謗中傷されてしまうのが気になってた今日この頃。正直、癌になっただけでも十分しんどいのに、なぜそこを叩かれるのか全く意味がわからない」と誹謗中傷されていると告白した。「初めて癌宣告を受けた時、本当に、頭を石で殴ら