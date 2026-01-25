トランプ米大統領（右）とカナダのカーニー首相＝昨年6月、カナダ西部カナナスキス【ワシントン共同】トランプ米大統領は24日、自身のSNSで、カナダが中国との貿易協議で合意した場合、カナダから米国に輸入される全製品に100％の関税を課すと警告した。カナダのカーニー首相が最近、国際会議で大国の横暴ぶりを非難して話題を呼んだ後、カーニー氏批判を続けており緊張が再び高まっている。カナダは米国の「51番目の州」にな