¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥¹¥Þ¥Û¡ÖSHARP AQUOS R10¡×¤¬³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤«¤é¤âÈ¯Çä¡ª³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤Ï23Æü¡¢Æ±¼Ò¤¬°ÜÆ°ÂÎÄÌ¿®»ö¶È¼Ô¡ÊMNO¡Ë¤È¤·¤Æ¼«¼Ò²óÀþ¡Ê°Ê²¼¡¢³ÚÅ·²óÀþ¡Ë¤ò¹½ÃÛ¤·¤ÆÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë·ÈÂÓÅÅÏÃ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë³ÚÅ·²óÀþÂÐ±þÀ½ÉÊ¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ë5GÂÐ±þ¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡Ê¥¹¥Þ¥Û¡Ë¡ÖAQUOS R10¡×¡ÊSharpÀ½¡Ë¤ò2026Ç¯1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë9»þ¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¤È¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó»Ô¾ì¸þ¤±¥á¡¼¥«¡¼ÈÇ¡Ê¤¤