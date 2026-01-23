09年のWBC第2回大会で監督として日本代表を連覇に導いた原辰徳氏（67）が22日、都内で開かれた3月のWBCオフィシャルグローバルパートナーとなった飲料メーカー「伊藤園」のイベントに出席した。2度目の大会連覇を目指す侍ジャパンについて、ドジャース・大谷の打者での「1番起用」を提言し、投手では決勝でのクローザーでの出場を期待。「豪快なホームランと、世界一を決める時のクローザーの姿を見たい」と語った。今回と同じ