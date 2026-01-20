22日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比250円高の5万3080円と急伸。日経平均株価の現物終値5万2774.64円に対しては305.36円高。出来高は6008枚となっている。 TOPIX先物期近は3612ポイントと前日比14.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は22.30ポイント高で推移。 ○主要先物価格・0時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 53080