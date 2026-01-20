日経225先物：22日0時＝250円高、5万3080円
22日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比250円高の5万3080円と急伸。日経平均株価の現物終値5万2774.64円に対しては305.36円高。出来高は6008枚となっている。
TOPIX先物期近は3612ポイントと前日比14.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は22.30ポイント高で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 53080 +250 6008
日経225mini 53080 +245 122703
TOPIX先物 3612 +14.5 9363
JPX日経400先物 32525 +140 476
グロース指数先物 711 +2 1442
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース