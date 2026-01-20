　22日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比250円高の5万3080円と急伸。日経平均株価の現物終値5万2774.64円に対しては305.36円高。出来高は6008枚となっている。

　TOPIX先物期近は3612ポイントと前日比14.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は22.30ポイント高で推移。


○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 53080　　　　　+250　　　　6008
日経225mini 　　　　　　 53080　　　　　+245　　　122703
TOPIX先物 　　　　　　　　3612　　　　 +14.5　　　　9363
JPX日経400先物　　　　　 32525　　　　　+140　　　　 476
グロース指数先物　　　　　 711　　　　　　+2　　　　1442
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース