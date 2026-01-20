西日本鉄道（西鉄）は、2026年4月1日（水）に鉄道旅客運賃の改定を実施します。消費税増税時を除けば1997年以来、約30年ぶりとなる今回の改定。背景には少子高齢化による利用者減少がありますが、同時に貝塚線の車両置き換えや西鉄福岡（天神）駅のホームドア整備といった大規模な安全投資も発表されました。私たちの暮らしに直結する新運賃の詳細と、同日に実施される西鉄観光バスの吸収合併についてもまとめてお伝えします。2026