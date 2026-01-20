私はミサキ（25）。とある地方の小さな町で、夫・ユウゴ（29）と3歳の娘の3人で暮らしています。少し年上の夫とは、バイト先で知り合いました。夫婦仲はとてもよく、最近ちょっとおませさんな娘も可愛くて……自分で言うのもなんですが、小さな頃から夢見ていたような「幸せな生活」を送ることができています。ところが、夫が交通事故に遭い、ある病院に入院することになった頃から、私の不安が止まらなくなり……もともとヤキモチ