インドのグジャラート州では１月中旬、ウッタラヤンと呼ばれる凧揚げ祭りが行われる。その凧糸で何人もの死者が出ている。高架橋を通るバイクに絡まり、３人家族が転落死する事故も起きた。インド紙インディアン・エクスプレスが先日、報じた。凧揚げ祭りは、相手の凧糸を切り合う凧バトルだ。伝統的には綿の糸同士で行われていたが、ライバルの糸を切るためにそれぞれが工夫し、糸がどんどん強化され、ガラスコーティングが施