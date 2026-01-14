社員の安全、健康よりも現場の稼働を最優先する職場では働き続けることはできない。茨城県の40代男性から寄せられたのは、かつて勤務していた物流会社での過酷な体験談だ。「とにかく『休むな』『現場に迷惑をかけるな』という圧力がものすごい」「勤務表作成時には必ずと言っていいほど『有休はお控えください。現場が回らなくなります』という貼り紙がされる」男性は「休んでも現場が回るようにマネジメントするのが幹部の仕事」